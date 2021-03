Polizei Duisburg

POL-DU: DU-Marxloh - Mädchen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Duisburg (ots)

Am Samstag, 06.03.2021,gegen 11:50 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Duisburger mit seinem grauen Opel die Wiesenstraße in Richtung Willy-Brandt-Ring. In Höhe der Hausnummer 50 lief unvermittelt ein 6-jähriges Mädchen von rechts zwischen geparkten Pkw auf die Fahrbahn. Es kamm zum Zusammenprall zwischen dem Opel und dem Mädchen, welches hierdurch schwer verletzt wurde. Nach der ärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde es einem Krankenhaus zugeführt wo es stationär verbleibt. Lebensgefahr besteht nicht. Am Pkw entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell