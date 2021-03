Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Lkw-Fahrer fährt gegen Ampel und flüchtet

Duisburg (ots)

Ein Lkw-Fahrer hat am Mittwochmorgen (3. März, 9 Uhr) beim Abbiegen von der Fährstraße nach rechts auf die Emmericher Straße einen Ampelmast beschädigt und dann seine Fahrt fortgesetzt. Laut Zeugenangaben soll es sich um einen weißen Lkw handeln, an dem Duisburger Kennzeichen angebracht waren. Das Verkehrskommissariat 22 sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden können.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell