Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Hamm-Rhynern (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Werler Straße wurden am Mittwochnachmittag (21. Oktober) ein 63-jähriger Passatfahrer sowie seine 63-jährige Beifahrerin, beide aus Hamm, leicht verletzt sowie zwei Autos beschädigt. In Höhe des Hauses Nummer 322 fuhr ein 46-jähriger Dortmunder gegen 16.20 Uhr mit einem BMW auf die verkehrsbedingt wartende Kombilimousine auf. Beide hatten die Werler Straße zuvor in Fahrtrichtung stadtauswärts befahren. Der Volkswagenfahrer und seine Beifahrerin wurden einem Hammer Krankenhaus zugeführt, von wo sie nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnte. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro. (es)

