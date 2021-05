Polizei Bonn

POL-BN: Bad Godesberg: Unbekannte entwenden Kennzeichen

Bonn (ots)

Unbekannte Täter haben vermutlich im Laufe des Mittwochs (26.05.2021) an insgesamt fünf Fahrzeugen in Bad Godesberg amtliche Kennzeichen entwendet. Die Autos standen auf dem Kapellenweg, der Offenbachstraße und der Konstantinstraße. In allen Fällen wurden die hinteren Kennzeichen abmontiert. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhang nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

