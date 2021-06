Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (hep): Am 26.06.2021, gegen 14:10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des EDEKA-Lebensmittelmarktes, Nordwall 2. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer einer dunklen Mercedes-Benz A-Klasse, neues Modell, beschädigte beim Rückwärtsausparken einen hinter ihm ebenfalls ausparkenden Pkw Ford Mondeo eines Bockenemers. Nach dem Anprall verließ der Verursacher den Parkplatz, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Beschrieben wurde der Pkw-Führer der dunklen A-Klasse als ca. 65 Jahre alt mit grauen Haaren. Der Schaden am Ford Mondeo beläuft sich auf ca. 300 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können und bittet sich telefonisch beim Polizeikommissariat in Bad Salzdetfurth, unter der Rufnummer 05063/901-0, zu melden.

