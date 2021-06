Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkwführerin flüchtet nach Unfall. Pkw brennt aus.

Hildesheim (ots)

Bockenem.(OK) Die 30-jährige Pkw-Führerin aus Salzgitter befährt mit ihrem VW-Polo die BAB 7 in Fahrtrichtung Kassel. An der Anschlussstelle Bockenem entschließt sie sich augenscheinlich kurzfristig die Autobahn wieder zu verlassen. Vermutlich fährt sie mit nicht angepasster Geschwindigkeit vom mittleren der drei Fahrstreifen in den Abfahrtbereich und kommt von der Fahrbahn ab. Der Pkw gerät in Brand, die Pkw-Führerin kann jedoch zuvor unverletzt aus ihrem Pkw aussteigen. Ein zufällig vorbeifahrender Polizeibeamter trifft erste Maßnahmen, befragt die Beteiligte und koordiniert die Löscharbeiten. Die Unfallbeteiligte nutzt einen unbeobachteten Moment und flüchtet in unbekannte Richtung. Eine Nachsuche durch den Polizeihubschrauber verläuft ebenso negativ wie die Überprüfung ihrer Wohnanschrift. Die Gründe der Flucht sind bisher ungeklärt, die Ermittlungen dauern an. Ein Verfahren wegen "Unerlaubten Entfernen vom Unfallort" ist eingeleitet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 10000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell