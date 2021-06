Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines Aufsitzmähers

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - Barnten (TK) Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Freitag, 25.06.2021, 21.30 Uhr, bis Samstag, 26.06.2021, 10.00 Uhr, den Aufsitzmäher der Grundschule in Barnten. Der Mäher des Herstellers Stihl war in einer verschlossenen Garage geparkt. Das Tor zu der Garage wurde von den unbekannten Tätern aufgebrochen. Der Abtransport des orange - weißen Mähers erfolgte vermutlich mithilfe eines Anhängers. Der Wert des Aufsitzmähers beläuft sich auf ca. 3500 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell