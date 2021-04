Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Hamminkeln (ots)

Am 17.04.2021 kam es gegen 13:10 Uhr in Hamminkeln-Dingden zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Kradfahrer. Ein 18-jähriger Mann aus Rosendahl befuhr mit seinem Motorrad die Borkener Straße aus Richtung Borken kommend, in Fahrtrichtung Dingden. Kurz hinter der Kreuzung Alter Rheder Weg fuhr der 18-Jährige auf einen verkehrsbeding wartenden PKW eines 63-jährigen Mannes aus Hamminkeln auf. Der 63-jährige war in gleicher Fahrtrichtung unterwegs und wollte nach links auf das Gründstück eines Bauernhofes abbiegen. Der 18-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungswagen zu einem örtlichen Krankenhaus verbracht, wo er stationär behandelt wurde. Der 63-Jährige Autofahrer blieb unverletzt.

