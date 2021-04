Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizei sucht Fahrradteile-Dieb

Wesel (ots)

Nach dem Diebstahl von Stecklichtern und -schutzblechen fahndet die Polizei nach dem Täter und sucht Zeugen.

Der Dieb stahl die Fahrradteile am vergangenen Donnerstag gegen 10.26 Uhr von mindestens zwei Fahrrädern, die auf dem Gelände eines Gymnasiums am Barthel-Bruyn-Weg standen. Zeugen beobachteten den Dieb und sprachen ihn an. Der Täter füchtete mit einem weißen E-Bike über einen Fußweg in Richtung Bundesstraße 8 und von dort in die Innenstadt.

Er ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, 175 cm groß und hat eine Glatze mit leichtem blondem Haarflaum. Der Mann trug eine schwarze Jacke und blaue Jeanshose.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnnummer 0281 / 107-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell