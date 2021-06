Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: In Erstaufnahmeeinrichtung randaliert+++ Frau entblößt sich in der Innenstadt - Polizei sucht wichtige Zeugin+++ Zusammenstoß zweier Radfahrer

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 02.06.2021:

In Erstaufnahmeeinrichtung randaliert+++ Frau entblößt sich in der Innenstadt - Polizei sucht wichtige Zeugin+++ Zusammenstoß zweier Radfahrer

Gießen: In Erstaufnahmeeinrichtung randaliert

Offenbar stark alkoholisiert hat ein 23 - Jähriger am Mittwochfrüh in der Erstaufnahmeeinrichtung in der Rödgener Straße in Gießen randaliert. Der Asylbewerber aus Afghanistan hatte gegen 03.00 Uhr mehrere Mülleimer beschädigt und dann mit einem Feuerlöscher Security - Mitarbeiter angegriffen. Die Sicherheitsdienstangestellten brachten den aggressiven Mann dann zu Boden und hielten ihn fest, bis zum Eintreffen der Polizei. Er wurde dann in eine Klinik gebracht.

Gießen: Wegen drei Euro räuberischen Diebstahl begangen

Ein 27 - Jähriger Asylbewerber aus Algerien beging am Dienstag, gegen 20.20 Uhr, in einem Discounter in der Bahnhofstraße offenbar einen Ladendiebstahl. Er hatte Sachen im Wert von etwa drei Euro eingesteckt. In dem Büro, in dem er von Angestellten des Discounters festgehalten wurde, wurde er gewalttätig und stieß eine Frau zur Seite. Den Zeugen gelang es aber, die Flucht zu verhindern und den Mann der Polizei zu überstellen. Durch diese Aktion wurde die Tat dann von einem einfachen Ladendiebstahl zum mutmaßlichen räuberischen Diebstahl. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Frau entblößt sich in der Innenstadt - Polizei sucht wichtige Zeugin

Nachdem bereits Mitte Mai eine Frau in der Gießener Innenstadt mehrfach aufgefallen war, wie sie sich vor anderen Passanten im Bereich der Fußgängerzone untenherum entblößte, sucht die Gießener Kripo nun nach einer namentlich momentan nicht bekannten Zeugin. Von dieser erhoffen sich die Ermittler weitere wichtige Erkenntnisse zum Geschehen. Am Mittwoch, 12.5. ist gegen 18 Uhr ein Streifenteam der Polizeistation Gießen Süd zu Fuß im Bereich des Markplatzes unterwegs, als sie in Höhe der Mäusburg von einer Passantin auf eine Frau aufmerksam gemacht werden, die ein Fahrrad in Richtung Kirchenplatz schiebt. Die Frau sollte zuvor widerholt ihren Rock gehoben und - mangels Unterwäsche - ihre nackten Genitalien zur Schau gestellt haben. Auch waren wohl obszöne und beleidigende Gesten ausgeführt worden. Die Ordnungshüter versuchten zunächst vergeblich, die Frau, die sich auf ihr Fahrrad gesetzt hatte und davongefahren war, einzuholen. Weitere Passanten hatten den Trubel mitbekommen und die Frau im Bereich Neustadt wiedererkannt, sodass die Ordnungshüter sie dort schließlich kontrollieren konnten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte es bereits am Freitag, 7.5.21 gegen 17 Uhr ähnliche Beobachtungen gegeben. Beide Vorfälle sollen von mehreren Fußgängern beobachtet worden sein, darunter möglicherweise auch einige Kinder. Die Ermittler bitten die namentlich derzeit nicht bekannte Zeugin, die am betreffenden Mittwoch die Polizisten verständigt hatte, sich zu melden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Verkehrsunfälle:

Gießen: VW beschädigt

1.800 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines VW nach einer Unfallflucht von Dienstag (01.Juni) im Eichendorffring. Ein Unbekannter beschädigte zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr einen in Höhe der Hausnummer 131 geparkten schwarzen Polo an der hinteren Stoßstange. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lollar: Am Hochbehälter Transporter beschädigt

Am Montag (31.Mai) zwischen 09.00 Uhr und 13.45 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter am Hochbehälter in Ruttershausen einen geparkten VW. Als der Besitzer zu seinem weißen Transporter zurückkam, war dieser an der Fahrzeugfront beschädigt. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Berührung im Begegnungsverkehr

Ein 37-jähriger Mann aus Gießen in einem Sprinter befuhr am Montag (31.Mai) gegen 15.45 Uhr die Gießener Straße in Richtung Wiesecker Weg. Dabei kam ihm ein zunächst Unbekannter in einem Ford Transit entgegen und es kam zur Berührung der Außenspiegel. Beide Unfallbeteiligte hielten an, jedoch entfernte sich nach einem Gespräch der Ford-Fahrer. Die Ermittlungen führten zu einem 59-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Einparken Seat touchiert

Ein 54-jähriger Mann in einem Skoda touchierte am Dienstag (01.Jubi) gegen 16.15 Uhr beim Einparken im Eichendorffring einen geparkten Seat. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Zusammenstoß zweier Radfahrer

Mittwochfrüh (02.Juni) gegen 07.50 Uhr befuhr ein 17-jähriger Radfahrer die Krofdorfer Straße in Richtung Stadtmitte. Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten beabsichtigte der 17-Jährige in Höhe der Hausnummer 74 die Straße zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 20-jährigen Radfahrer, der ebenfalls die Krofdorfer Straße in Richtung Stadtmitte befuhr. Beide Radfahrer verletzten sich leicht und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhen von 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell