POL-OH: Unfallmeldung

Verkehrsunfall an der Tankstelle

Bad Hersfeld - Am Freitag (19.03.), gegen 01:10 Uhr, stellte ein 58-jähriger Mann aus Salzgitter seinen BMW ordnungsgemäß an der Zapfsäule des hiesigen Autohofs ab, um sein Fahrzeug zu betanken. Ein 26-jähriger Lkw-Fahrer aus Norderstedt stand an der Zapfsäule linksseitig neben dem BMW und wollte vor dem Fahrzeug nach rechts abbiegen, um auf die Straße An der Haune zu gelangen. Hierbei stieß der 26-jährige Mann mit seinem Lkw gegen den BMW. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

