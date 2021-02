Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Reihenhaus - Pressemitteilung Nr. 2

Schriesheim (ots)

Wie bereits gemeldet kam es am Freitag gegen 16.20 Uhr in einem Reihenendhaus im Melissenweg zu einem Brand. Die Feuerwehren aus Schriesheim, Altenbach und Dossenheim konnten das Brandgeschehen rasch unter Kontrolle bringen und somit ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindern. Verletzte waren nicht zu verzeichnen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die B 3 kurzfristig für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Hier kam es lediglich zu geringen Beeinträchtigungen des Verkehrs. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 100 000,- Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

