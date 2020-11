Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Autofahrerin liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei (29.11.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei hat sich eine 23-jährige Mercedes-Fahrerin am Sonntagabend gegen 23 Uhr geliefert. Einer Polizeistreife fiel in der Wieselsbergstraße ein Mercedes auf, dessen Kennzeichen für ein anderes Auto ausgegeben waren. Als die Beamten das Auto kontrollieren wollten, gab die Fahrerin Gas und flüchtete vor der Polizei. Bei der Verfolgungsfahrt bis nach Trossingen missachtete sie zahlreiche Verkehrsregeln, bevor sie in der Heinz-Mecherlein-Straße schließlich gestoppt werden konnte. Es stellte sich heraus, dass die Kennzeichen am Mercedes gestohlen waren und gegen einen 25-jährigen Beifahrer mehrere Haftbefehle vorlagen. Die Polizei nahm beide Personen vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell