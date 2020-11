Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkrs. KN) Nach Unfallflucht Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet (29.11.2020)

StockachStockach (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 07.00 Uhr ist der Polizei durch einen Verkehrsteilnehmer ein Unfall in der Zoznegger Straße, Höhe "Besetze", gemeldet worden. Bei der Überprüfung stellten die Beamten einen am Abhang stehenden VW fest, der zuvor gegen ein Häuschen zur Eigenwasserversorgung geprallt war. Der Fahrer war nicht mehr an der Unfallstelle, weshalb die Wohnanschrift des Halters aufgesucht wurde. Der 38-Jährige konnte angetroffen werden und gab nach Belehrung zu, gefahren zu sein. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine deutliche Alkoholisierung. Während die Polizisten das weitere Vorgehen erklärten, rannte der 38-Jährige plötzlich in den Keller des Hauses. Hierzu nahm er eine Kettensäge in die Hand und wollte diese starten. Der Mann reagierte nicht mehr auf jegliche Ansprache seitens der Beamten und konnte nur durch den Einsatz von Pfefferspray und eines Schlagstocks gestoppt werden. Erst durch die Unterstützung hinzugerufener acht Polizisten konnten die weiteren Widerstandhandlungen beendet werden. Hierbei wurden sowohl der Beschuldigte als auch zwei Beamte verletzt. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde der 38-Jährige in eine Klinik eingewiesen.

