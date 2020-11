Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) An mehreren Autos Reifen zerstochen (29.11.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die ein Unbekannter am frühen Sonntagmorgen gegen 0.30 Uhr in der Straße "Bauchenberg" begangen hat. Der Unbekannte zerstach an einem Mercedes und Audi jeweils einen Vorderreifen und an einem Pferdeanhänger weitere zwei Reifen. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf insgesamt rund 1.000 Euro. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.

