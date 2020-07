Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Brand einer Gartenhecke (27.07.2020)

Tuttlingen (ots)

Der Brand einer Gartenhecke erforderte am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Tuttlingen an einem Grundstück in der Schwabstraße in der Nordstadt. Die Ursache des Brandes der Hecke blieb ungeklärt. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Tuttlingen gelöscht. Eine Gefahr für anliegende Gebäude bestand nicht. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

