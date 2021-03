Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Körperverletzung - Diebstahl von Fahrrädern - Tipps der Polizei zum Thema Einbruchsschutz

Vogelsbergkreis (ots)

Körperverletzung während Sparziergang mit Hund

Lauterbach / Blitzenrod - Am Mittwoch (17.03.) lief eine 66-jährige Lauterbacherin mit ihrem Hund im Bereich eines Feldwegs, hinter einer Sporthalle, in der Verlängerung der Straße "An der Wascherde" spazieren. Plötzlich kamen zwei ihr unbekannte Männer mit drei Hunden entgegen. Einer der Hunde lief auf die Lauterbacherin zu, worauf diese die Männer darum bat den Hund zurückzurufen. Einer der beiden Männer schlug daraufhin der Geschädigten unvermittelt gegen den Kopf, worauf diese zu Fall kam und leicht verletzt wurde. Die beiden Männer flüchteten im Anschluss.

Die Geschädigte konnte gegenüber der Polizei folgende Personenbeschreibung angeben:

Der Haupttäter wird auf 30 bis 35 Jahre geschätzt, war etwa 180 cm groß, hatte eine normale Statur, braune Haare und trug eine blaue Jacke, dunkle Jeans sowie helle Schuhe. Sein Begleiter soll zwischen 50 und 60 Jahren gewesen sein, ebenfalls etwa 180 cm groß und hatte eine korpulente Statur.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrräder aus Kellerraum gestohlen

Lauterbach - In der Nacht zu Donnerstag (18.03.) stahlen Unbekannte zwei Fahrräder aus einem Kellerraum eines Wohnhauses in der Straße "An der Wascherde". Die Täter entwendeten zum einen ein Rad der Marke "Canyon" Speedmax in der Farbe Türkis und zum anderen ein Mountainbike der Marke "Cube". Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 6.500 Euro.

Fahrräder aus Garage gestohlen

Lauterbach - Zwischen Dienstag (16.03.) und Donnerstag (18.03.) stahlen Unbekannte zwei Fahrräder aus einer Garage in der Blitzenröder Straße. Die Täter entwendeten ein Herrenrad der Marke "Fischer" sowie ein Damenrad der Marke "Raleigh. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen (auf nur für kurze Zeit) schließen Sie sorgfältig ab - Verschließen Sie auch Ihre Garagen - Verschließen Sie immer die Fenster (gekippte Fenster sind offene Fenster) - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, z. B. in sozialen Netzwerken oder Anrufbeantwortern - Nutzen Sie die polizeilichen Beratungsangebote rund um das Thema Einbruchsschutz für Ihr Eigenheim - Nutzen Sie die Codierungsaktionen für Ihre Fahrräder, E-Bikes usw. Ihrer Polizei - Weitere Tipps und Tricks finden Sie unter: www.polizei-beratung.de

Gefertigt:

Stephan Müller, Pressesprecher

