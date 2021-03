Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei warnt aktuell vor Anrufen von Betrügern: Anrufer geben vor, dass ein Familienmitglied

Verwandter in Not sei.

Fulda (ots)

Polizei warnt aktuell vor Anrufen von Betrügern: Anrufer geben vor, dass ein Familienmitglied / Verwandter in Not sei.

Aktuell kommt es in Osthessen vermehrt zu Anrufen von falschen Mitarbeitern von Krankenhäusern oder Ärzten. Es wird den vermeintlichen Opfern vorgegaukelt, dass ein Familienmitglied akut in eine Klinik eingeliefert worden wäre und nun dringend Geld für eine Operation oder Untersuchung benötigt werden würde. Sobald die Opfer in die Fänge der Betrüger geraten sind, wird ein Bote angekündigt, welcher das bereitgestellte Geld abholt. In einer abgewandelten Form versuchen die Anrufer auch an die Kontodaten ihrer Opfer zu gelangen, um so Waren auf deren Rechnung einkaufen zu können.

Beide Formen haben eines gemeinsam. Es ist eine Falle und die Täter versuchen auf diesem Weg an das Ersparte der meist lebensälteren Opfer zu gelangen.

Tipps Ihrer Polizei:

- Legen Sie sofort auf und informieren Sie auch bitte ihre Familie und Nachbarn! Oftmals sind vor allem lebensältere Bürgerinnen und Bürger das Ziel der Täter! - Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten, vor allem am Telefon und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse! - Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung! - Haben Sie keine Scheu und wenden Sie sich an die Polizei unter dem Notruf 110!

Weitere Infos / Verhaltenshinweise finden Sie unter: www.senioren-sind-auf-zack.de

Stephan Müller

Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1099

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell