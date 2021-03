Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Fulda (ots)

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Neuhof - Am Mittwoch (17.03.) ereignete sich zwischen 07:45 Uhr und 14:10 Uhr auf dem Parkplatz des MVZ im Medicum Fulda, Bahnhofsstraße in Neuhof, eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde durch bislang nicht bekanntes Fahrzeug ein dort ordnungsgemäß geparkter PKW, Opel Zafira, beim Ein- / Ausparken beschädigt. An dem beschädigten Opel Zafira wurde handschriftlich eine Notiz hinterlassen, auf der eine telefonische Erreichbarkeit hinterlassen wurde. Über diese Telefonnummer konnte bisher niemand erreicht werden. Gesucht werden Zeugen oder der Verursacher des Verkehrsunfalls.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neuhof unter der Telefonnummer 06655/9688-0.

Gefertigt: Polizeiposten Neuhof, POK Corbach

