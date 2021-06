Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Festnahmen nach versuchtem Raub+++ Offenbar grundlos auf Kind eingeschlagen+++ Zeugensuche nach Vorfall am Schwimmbad in Lollar+++ Vorfahrt von Motorrad missachtet

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 01.06.2021:

Gießen: Festnahmen nach versuchtem Raub

Ein Marokkaner und ein Algerier wurden am Montagabend nach einem mutmaßlichen versuchten Raub in der Erstaufnahmeeinrichtung in der Rödgener Straße festgenommen. Die beiden Asylbewerber im Alter von 18 Jahren hatten einen 40 - jährigen Iraner mit einem Messer bedroht, um an dessen Handy zu kommen. Als der 40 - Jährige das Handy nicht aushändigte, sprühten die Täter ihm dann offenbar Reizgas ins Gesicht. Die beiden Verdächtigen konnten durch Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Ermittlungen dauern an.

Gießen: Trotz roter Ampel weitergefahren

In der Bleichstraße fuhr ein 20 - Jähriger am frühen Dienstagmorgen vor den Augen einer Streife "über" eine rote Ampel. Der Radfahrer, der auch in Schlangenlinien unterwegs war, wurde dann angehalten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 2,1 Promille. Die Folge waren eine Blutentnahme und eine Strafanzeige.

Fernwald: Offenbar grundlos auf Kind eingeschlagen

Am vergangenen Sonntag, gegen 12.45 Uhr, hat ein unbekannter Mann am Radweg entlang der B 457 zwischen Fernwald und Gießen einen 12 - Jährigen und dessen Freund verletzt. Die beiden Kinder waren mit dem Fahrrad auf dem Radweg unterwegs, als ihnen eine kleine Personengruppe, unter denen sich auch der Unbekannte befand, entgegenkam. Die beiden Kinder stiegen dann offenbar von ihren Rädern ab, um den Personen Platz zu machen. Beim Vorbeigehen soll der Mann dann unmittelbar dem 12 - Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Das Kind wurde dabei im Gesicht verletzt und fiel zur Seite. Das Fahrrad, das auch umfiel, verletzte dann noch seinen gleichaltrigen Freund. Der gesuchte Mann soll etwa 45 Jahre alt und eine leicht untersetzte Figur haben. Der dunkelhaarige Mann, der akzentfrei deutsch sprach, habe ein blaues Shirt, eine dunkle Jogginghose und eine Sonnenbrille getragen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lollar: Zeugensuche nach Vorfall am Schwimmbad

Zeugen sucht die Polizei in Gießen nach einem Vorfall, der sich vor etwa drei Wochen im Bereich des Schwimmbades zutrug. Am Montag, 10.05.2021, gegen 11.00 Uhr, soll es am Parkplatz des Schwimmbades zu einem Streit zwischen den Insassen eines schwarzen Mercedes und den Insassen eines Pritschenwagens gekommen sein. In der Folge soll der Fahrer des Mercedes dann mit hoher Geschwindigkeit auch durch ein angrenzendes Waldstück gefahren sein. Offenbar sollen dabei mehrere Spaziergänger, die auch mit ihren Hunden unterwegs waren, gefährdet worden sein. Die bislang durchgeführten Recherchen führten bislang nicht zur Ermittlung der Zeugen. Die Polizei sucht diese Zeugen und bitte sie, sich bei der Polizeistation Gießen Nord zu melden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Linden: Alarm ausgelöst

In der Beethovenstraße in Leihgestern haben Unbekannte am letzten Wochenende einen Alarm ausgelöst. Die Täter hatten am späten Sonntagabend, gegen 23.00 Uhr, ein Fenster eines Wohnhauses aufgebrochen und dabei einen Alarm ausgelöst. Zeugen waren darauf aufmerksam geworden. Die Täter suchten schnell das Weite. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Mit Stein Scheibe eingeworfen

Ein 18 - Jähriger soll am Sonntag, gegen 17.00 Uhr, in der Bahnhofstraße die Scheibe eines Linienbusses mit einem Stein eingeworfen haben. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen Asylbewerber aus Somalia. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: 45 - Jähriger durch Tritte verletzt

In der Rodheimer Straße wurde ein 45 - Jähriger am Montag, gegen 19.30 Uhr, durch zwei Personen verletzt. Offenbar war er durch einen 35 - Jährigen und eine weitere Person zu Boden gebracht worden. Anschließend sollen dann beide mehrfach auf ihn eingeschlagen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Linden: Sachen im Wert von über 500 Euro mitgehen lassen

Ein 17 - Jähriger wurde am Dienstag (01.06.2021) offenbar auf frischer Tat ertappt. Der Jugendliche aus der Ukraine hatte in einem Einkaufsmarkt offenbar eine Klautasche dabei und darin unter anderem Alkoholika und Hygieneartikel im Wert von etwa 540 Euro mitgehen lassen. Zeugen hatten dies mitbekommen und den verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Vorfahrt von Motorrad missachtet

Am Montag (31.Mai) gegen 12.30 Uhr befuhr ein 49-jähriger Mann aus Gießen mit einem Motorrad die Krofdorfer Straße stadtauswärts. Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, fuhr ein Unbekannter aus der Straße "Zur Großen Bleiche" auf die Krofdorfer Straße ein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Motorradfahrer stark ab und stürzte. Glücklicherweise verletzte sich der 49-Jährige nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Bei dem Unbekannten könnte es sich um einen blauen Kleinwagen handeln. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Skoda touchiert

Zwischen Donnerstag (27.Mai) 19.00 Uhr und Freitag (28.Mai) 13.00 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter in der Straße "Gartfeld" einen geparkten schwarzen Skoda Roomster an der vorderen Stoßstange. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Linden: Bei Ausparken Peugeot beschädigt

Ein zunächst Unbekannter beschädigte am Montag (31.Mai) beim Ausparken in der Bahnhofstraße in Großen-Linden einen geparkten Peugeot. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall. Die Ermittlungen führten zu einem 70-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 900 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Rangieren Opel touchiert

Ein 31-jähriger Mann in einem Skoda rangierte am Sonntag (30.Mai) gegen 13.45 Uhr aus einer Hofeinfahrt in der Philosophenstraße. Dabei touchierte der Skoda-Fahrer einen am Fahrbahnrand geparkten Opel. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

B457/Lich: Unfall im Kreisel

Montagabend (31.Mai) gegen 22.10 Uhr fuhr ein 37-jähriger Mann aus Nidda die Bundesstraße 457 von Hungen nach Gießen. In Höhe der Abfahrt Birklar fuhr der Niddaer geradeaus über die Mittelbebauung des Kreisels und prallte in die Schutzplanke. Eine 32-jährige schwangere Mitfahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Parkenden Volvo gestreift

Offenbar beim Vorbeifahren in der Ederstraße streifte ein 40-jähriger Mann einen am Fahrbahnrand geparkten Volvo. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Langgöns: Vorfahrt missachtet

Am Montag (31.Mai) gegen 16.10 Uhr befuhr eine 55-jährige Frau aus Gießen die Straße "An der Hardt" in Richtung Linden. Beim Abbiegen auf die Landstraße 3130 übersah die Gießenerin offenbar einen 22-jährigen Motorradfahrer, der die L 3130 von Langgöns in Richtung Linden befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zu zog. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfall beim Spurwechsel

Ein 56-jähriger Mann aus Gießen in einem Opel befuhr am Dienstag (01.Juni) gegen 11.35 Uhr den rechten Fahrstreifen der Rodheimer Straße von der Schützenstraße kommend. Im Einmündunsgbereich der Krofdorfer Straße wechselte der Gießener auf die linke Fahrspur, setzte sich vor den Opel eines 47-Jährigen und dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

