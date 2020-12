Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht in Bitburg

BitburgBitburg (ots)

Am Donnerstag, 10.12.2020, wurde eine Leuchte auf dem öffentlich zugänglichen Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Mötscher Straße 16 in Bitburg von einem Unbekannten beschädigt. Die Umrandungsleuchte wurde wahrscheinlich durch den Anstoß mit einem Fahrzeug aus der Verankerung gerissen. Die Verkabelung wurde durch die Beschädigung offengelegt. Der oder die unbekannte(r) Fahrzeugführer(-in) entfernte sich vom Unfallort ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Tel.: 06561-96850.

Rückfragen bitte an:

Otmar Kaufmann

Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561-9685 25

pibitburg@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesi

dium-trier/polizeidirektion-wittlich/polizeiinspektion-bitburg/



