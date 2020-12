Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Daun-Pützborn - Verkehrsunfallflucht/Flüchtiger stark alkoholisiert

DaunDaun (ots)

Am Sonntagabend, 13.12.2020, gegen 19.00 Uhr, befuhr ein 45jähriger Mann, wohnhaft im Bereich der Verbandsgemeinde Daun, mit seinem PKW die B 257 von Daun in Richtung Bitburg. In Pützborn, ausgangs einer Rechtskurve, kam er auf Grund hoher Alkoholisierung und unangepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne sowie eine Mauer. Der Unfallfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Er konnte jedoch zeitnah ermittelt werden. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

