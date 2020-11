Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Berauscht am Steuer

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle am Sonntagmittag ist ein Autofahrer aufgefallen.

Als Polizeibeamte den 33-Jährigen kurz nach 12 Uhr in der Spittelstraße stoppten und überprüften, legte der Mann ein drogentypisches Verhalten an den Tag. Er räumte ein am Abend zuvor einen Joint geraucht zu haben. Die Beamten nahmen ihn deshalb mit zur nächsten Dienststelle. Ein Arzt entnahm dem 33-Jährigen eine Blutprobe; sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Auf den Mann kommt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu. |elz

