Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201204.4 Lägerdorf: Einbruch in Wohnung

LägerdorfLägerdorf (ots)

Nach einem Einbruch in eine Wohnung in Lägerdorf am Donnerstagnachmittag sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Nach Angaben des Geschädigten verließ dieser seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Gärtnerstraße gegen 15.30 Uhr. Als er um 18.00 Uhr zu seiner Wohnanschrift zurückkehrte, stellte er fest, dass die Wohnungstür offenstand und dass aus dem Inneren seiner Behausung insgesamt 320 Euro fehlten. Wie der Täter in das Objekt gelangte, ist unklar. Hinweise auf seine Identität gibt es nicht. Zeugen, die im Bereich der Gärtnerstraße verdächtige Personen wahrgenommen haben, sollten sich daher an die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell