Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Dieseldiebstahl

Freiburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 20.01.2021, auf Donnerstag, 21.01.2021, wurde in Friedlingen auf einer Baustelle in der Alte Straße / Heldelinger Straße der Tank eines Lkw und eines Baggers aufgebrochen. Von der unbekannten Täterschaft wurden ca. 600 Liter Dieselkraftstoff abgezapft / abgepumpt.

