POL-FR: Wehr: Unfallfluchten mit hohen Sachschäden an geparkten Autos

Zwei Unfallfluchten beschäftigen die Polizei in Wehr, wobei Sachschäden von 2000 und 4000 Euro an den geschädigten Autos zu beklagen waren. Am Donnerstag, 21.01.2021, gegen 12:00 Uhr, war ein im Stadionweg geparkter Dacia beim Rangieren von einem anderen Pkw touchiert worden. Der Unfallverursacher flüchtete. Ein Zeuge sah das Ganze, konnte aber keine näheren Angaben machen. Lackproben wurden erhoben. Zwischen Dienstag und Mittwoch, 19./20.01.2021, wurde ein weiterer geparkter Pkw beschädigt. Der VW stand ordnungsgemäß in der Krebsbachstraße. Ein Unbekannter war an der gesamten Fahrerseite vorbeigeschrammt und hinterließ einen Schaden von rund 4000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Wehr, Tel. 07762 8078-0, entgegen.

