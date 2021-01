Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach am Rhein - Technischer Defekt verursacht Fahrzeugbrand

Freiburg (ots)

Breisach am Rhein - Am frühen Freitagmorgen, den 22.01.2021, gegen 03:20 Uhr, bemerkte ein 53-jähriger Autofahrer auf dem Weg zur Arbeit ein Ruckeln an seinem Fahrzeug. Nachdem er zur Überprüfung auf einem Parkplatz in der Straße "Neutorplatz" parkte, fing das Auto Feuer und konnte erst durch die alarmierten Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Breisach gelöscht werden. Insgesamt waren zwei Fahrzeuge und zwölf Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Durch den Brand entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden am Fahrzeug des 53-Jährigen und Sachschaden an einem weiteren Fahrzeug, das in unmittelbarer Nähe geparkt war. Personen wurden nicht verletzt. Eine strafrechtlich relevante Ursache konnte ausgeschlossen werden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell