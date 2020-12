Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Jungbusch: Unfall zwischen zwei Autos - 8.000 EUR Sachschaden

Mannheim-JungbuschMannheim-Jungbusch (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 18:30 Uhr an der Kreuzung Hafenstraße/Akademiestraße. Ein 47-Jähriger Mercedes-Fahrer war auf der Hafenstraße unterwegs und wollte nach links in die Akademiestraße abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er einen 21-Jährigen Mini-Fahrer, welcher auf der Hafenstraße in Richtung Neckarvorlandstraße unterwegs war und kollidierte frontal mit diesem. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden liegt bei rund 8.000 EUR.

