Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Unfall zwischen Fußgänger und PKW

Heidelberg-RohrbachHeidelberg-Rohrbach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag gegen 13:45 Uhr an der Kreuzung "Am Rohrbach"/ Römerstraße B3. Ein 27-Jähriger Mercedes-Fahrer war von der Karlsruher Straße kommend in der Straße "Am Rohrbach" unterwegs, als er an der Kreuzung zur B3 links in die Römerstraße abbiegen wollte. Hierbei wurde er durch starke Sonneneinstrahlung geblendet und kollidierte beim links abbiegen mit einem 30-Jährigen Fußgänger, welcher die zeitgleich grün geschaltete Fußgängerampel überqueren wollte. Der Fußgänger wurde dabei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

