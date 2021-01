Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 21.01.2021, kam es zwischen 15 Uhr und 16 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Lidl-Parkplatz in der Kollmarsreuter Straße.

Der Pkw der Geschädigten, ein schwarzer Peugeot 108, war in der ersten Parkreihe bei den Einkaufswagen geparkt. Der Fahrer des Verursacherfahrzeuges touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Peugeot und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro an der linken Frontseite des Peugeots. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.: 07641/582-0, entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg



Michael Schorr

Tel.: +49 761 882-1013



freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell