Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein, Auto mit gestohlenem Kennzeichen

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 20.01.2021, hat eine Polizeistreife in Bad Säckingen einen jungen Mann aus dem Verkehr gezogen, der mutmaßlich nicht fahrtüchtig und dessen Auto weder zugelassen noch versichert war. Kurz vor 19:00 Uhr war der 22-jährige auf dem Gelände einer Tankstelle einer Kontrolle unterzogen worden. Der Fahrer selbst besitzt keinen Führerschein und stand mutmaßlich unter Drogeneinfluss. An seinem Auto war hinten ein mutmaßlich gestohlenes Kennzeichen angebracht, ein anderes ebenso entwendetes Kennzeichen lag im Auto. Der Pkw war nicht zugelassen und nicht versichert. Der Fahrer musste mit zu einer Blutprobe. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

