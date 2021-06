Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von zwei Fahrrädern aus unverschlossenem Fahrradschuppen

Hildesheim (ots)

Sarstedt (TK) Am 25.06.2021 kam es in der Zeit von 10.30 Uhr bis 17.45 Uhr zu einem Diebstahl von zwei Fahrrädern aus einem unverschlossenen Fahrradschuppen in der Glückaufstraße. Entwendet wurde ein mit Fahrradschloss gesichertes MTB Bulls im Wert von ca. 250 Euro und ein ungesichertes Hollandfahrrad im Wert von ca.150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

