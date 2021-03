Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall beim Überholen unter dem Einfluss von Alkohol

Hiddenhausen (ots)

(sud) Am Samstag (27.03.2021) gegen 17:00 Uhr befuhr eine 45jährige Herforderin die Eilshauser Straße in Richtung Bünder Straße in Hiddenhausen. Sie beabsichtigte nach links in die Gerstenstraße abzubiegen. In diesem Moment wurde sie von einem 48jährigen Fahrzeugführer aus Hiddenhausen überholt und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer fest. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 13000 Euro.

