Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten - Fehler beim Abbiegen

Enger (ots)

(sud) Am Freitag (26.03.2021) gegen 18:10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Enger an der Kreuzung Spenger Straße/ Breite Straße. Ein 18jähriger Fahrzeugführer aus Enger befuhr die Spenger Straße in Fahrtrichtung Enger. Von dort beabsichtigte er nach links in die Breite Straße abzubiegen. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw. Die beiden Insassen aus Spenge (44 und 42 Jahre alt) wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 18000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell