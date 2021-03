Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Fahrschule - Tresor entwendet

Bünde (ots)

(sud) In der Nacht von Freitag (26.03.2021) auf Samstag (27.03.2021) kam es zu einem Einbruch in Räumlichkeiten einer Fahrschule auf dem Gelände des Bünder Autohofs. In der Zeit von 21:30 Uhr bis 07 Uhr wurden Zugangstüren zur Fahrschule aufgebrochen. Aus dem Inneren der Fahrschule wurden u.a. ein Tresor, Bargeld, eine Uhr sowie Fahrzeugmodelle entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

