Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Paketbetrug verhindert- Zusteller händigt Ware nicht aus

Herford (ots)

(sls) Am gestrigen Donnerstag (25.3.) kam es nach bisherigen Ermittlungen zu versuchten Paketbetrügereien im Bereich der Magdeburger Straße und Mindener Straße. Ein aufmerksamer Paketzusteller gab an, dass er durch eine bislang unbekannte Person gegen 13.30 Uhr im Bereich der Magdeburger Straße direkt an seinem Fahrzeug angesprochen wurde. Der Unbekannte verlangte die Aushändigung eines Pakets, da er aufgrund von zeitlichen Gründen das Paket an der adressierten Wohnanschrift nicht entgegen nehmen könnte. Der Zusteller verweigerte die Übergabe des Paketes, weil der Unbekannte sich nicht als Paketadressat legitimieren konnte. Eine Überprüfung an der Zustellungsadresse ergab, dass augenscheinlich kurzfristig ein Klingelschild mit dem Namen des Paketadressaten überklebt wurde, um das Paket unter anderem Namen entgegen zu nehmen. Es besteht der Verdacht, dass der Betrüger die Ware unter einem falschen Namen und der dazugehörigen Adresse bestellte und beabsichtigte die Sendung vorher abzufangen. Das vermeintliche Opfer erhält im Anschluss eine Rechnung, über eine von ihm nicht bestellte Ware. Die gleiche Situation schilderte der Zusteller einige Minuten später an einem weiteren Wohnhaus an der Magdeburger Straße und auch an der Mindener Straße. Auch hier wurde er von einem Unbekannten angesprochen und zur Herausgabe von Paketen noch vor der eigentlichen Zustellungsadresse gebeten. Er verweigerte auch dort die Herausgabe der Pakete und entdeckte überklebte Klingelschilder. Die bisher unbekannten Tatverdächtigen beschreibt der Zeuge mit dunkelhäutig und normaler Statur. Die Personen trugen während des Gespräches eine Mund-Nasen-Schutz-Maske. Der Zeuge konnte noch beobachten, wie beide Unbekannten mit einen schwarzen VW Scirocco vom Tatort fuhren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Tätern machen können oder auch weitere Hinweise zu möglichen Paketbetrügereien geben könnten. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell