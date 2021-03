Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall an Parkplatzzufahrt - Fußgänger bei Unfall schwerverletzt

Rödinghausen (ots)

(jd) Ein 65-jähriger Bünder fuhr gestern (24.3.) um 19.15 Uhr mit seinem BMW aus Richtung der Straße Zum Kiebitzgrund kommend auf der Bruchstraße. An einem dortigen Supermarkt beabsichtige er nach links auf den Parkplatz einzubiegen. Gleichzeitig ging dort ein 61-jähriger Mann aus Rödinghausen auf dem Fußweg in Richtung "Zum Kiebitzgrund". Beim Abbiegen wurde der Fußgänger von dem PKW und wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Straße geschleudert. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen und wurde noch vor Ort notärztlich versorgt. Ein Rettungswagen brachte den 61-Jährigen zur stationären Behandlung in eine Klinik. Ein Sachschaden am Auto konnte nicht festgestellt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell