Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer beim Abbiegen gerammt - Ein Verletzter bei Unfall in Spenge

Spenge (ots)

(jd) Ein Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten ereignete sich am Mittwoch (24.3.) gegen 14.10 Uhr in Spenge. Ein 54-jähriger Spengeraner fuhr mit seinem Nissan auf der Bergstraße aus Richtung Bünder Straße kommend in Richtung Gehlenbrink. Auf dem kombinierten Fuß-Radweg entlang der Bergstraße befand sich zum gleichen Zeitpunkt ein 24-jähriger Fahrradfahrer aus Enger. Der 54-Jährige beabsichtige in den Gehlenbrink einzubiegen, als dort gleichzeitig der Radfahrer die Einmündung der Straße kreuzte. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Durch den Aufprall fiel der 24-Jährige vom Rad und verletzte sich. Nach einer Erstversorgung am Unfallort brachte ihn ein Rettungswagen zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Dieses konnte der Mann nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. An Rad und Auto entstand ein Sachschaden von etwa 1850 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell