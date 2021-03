Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Dämmwolle in Brand gesetzt - Brandstiftung auf Firmengelände

Herford (ots)

(jd) Die Polizei wurde am Dienstag Abend (23.3.) gegen 21.00 Uhr zu einem Brand an der Straße Zum Haberland gerufen. Auf einem Firmengelände brannte zu diesem Zeitpunkt ein Abfallcontainer. In diesem Container befand sich Dämmwolle, die von einem Bau auf dem Grundstück stammt. Die Feuerwehr Herford hatte den Brand schnell unter Kontrolle, ein Übergreifen der Flammen auf Gebäude oder weitere Gegenstände konnte dadurch verhindert werden. Der Container wurde durch das Feuer zerstört, auf der umliegenden Bodenfläche entstanden diverse Brandblasen. Aufgrund der ersten Spurenlage ist davon auszugehen, dass Unbekannte die Dämmwolle durch Zugabe einer Feuerquelle in Brand gesteckt haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und bittet mögliche Zeugen, die am Dienstag Abend in der Umgebung der Straße Zum Haberland verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

