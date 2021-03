Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Schwerer Fall des Ladendiebstahls - Zwei Tatverdächtige gefasst

Bünde (ots)

(sls) In Bünde kam es am Donnerstagmorgen (25.3.) zu einem Ladendiebstahl von hochwertigen Bekleidungsstücken in einem Modemarkt an der Eschstraße. Eine Angestellte meldete sich auf der Leitstelle und machte Angaben zu einem Diebstahl. Eine unbekannte Person männliche Person betrat gegen 11.05 Uhr den Modeladen. Der Tatverdächtige nahm unvermittelt aus der Auslage mehrere Bekleidungsstücke (ca. sieben Pullover) mit und flüchtete aus dem Laden. Im Rahmen der anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnte die flüchtige Person, anhand der Personenbeschreibung mit drei weiteren Personen am Bahnhof in Bünde festgestellt werden. Zwischen den Personen befand sich das Diebesgut in einer Tasche. Die vier Personen flüchteten, nachdem sie die Polizeibeamten bemerkten, in verschiedene Richtungen. Das Diebesgut im Wert von ca. 1.000 Euro wurde vor Ort liegen gelassen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten zwei Tatverdächtige im Bereich der Wasserbreite und angrenzenden Gärten zum Kleinen Bruchweg anhalten und vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung des 22-Jährigen aus Bielefeld wurde Betäubungsmittel und eine nicht geringe Menge Bargeld gefunden. Der Bielefelder und der zweite 19-jährige Tatverdächtige wurden zur weiteren Sachverhaltsklärung der Polizeiwache Herford zugeführt. Nach weiteren polizeilichen Maßnahmen durch die Kriminalpolizei wurden die Beschuldigten entlassen. Die Ermittlungen zu den zwei weiteren Flüchtigen dauern noch an.

