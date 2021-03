Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus einem Pkw - Zeugen gesucht

Bünde (ots)

(sud) In der Zeit von Freitagabend (26.03.2021) gegen 19 Uhr bis Samstag (27.03.2021) gegen 15:15 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem Pkw in der Engelstraße in Bünde. Bisher unbekannte Täter drangen in einen am Straßenrand geparkten Pkw ein, durchwühlten diesen und entwendeten Fahrzeugpapiere. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 05221/888-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell