Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zaun beschädigt und weggefahren

Nienburg (ots)

(KEM) In der Zeit von Sonntag, 21.02.2021, ca. 12.00 Uhr bis Mittwoch, 24.02.2021, ca. 12.45 Uhr wird ein Holzgartenzaun in der Deichstraße in Nienburg vermutlich beim Rangieren auf einer angrenzenden Parkfläche durch einen PKW beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nienburg unter (05021) 97780 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell