POL-NI: Nienburg/Schaumburg: Neue Leiterin Einsatz in der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

(Haa) Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg hat ein neues Gesicht. Für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist dieses allerdings kein Unbekanntes. Nadine Eggers übernahm zum Jahresbeginn den Dienstposten als Leiterin Einsatz in der nach Fläche größten Polizeiinspektion des Landes. Zuvor hatte diesen Dienstposten Marcel Bente innegehabt, der mittlerweile Leiter des Polizeikommissariats Stadthagen ist. Für Frau Eggers war es ein "willkommen zurück" in der Polizeiinspektion. Denn nicht nur ihre dienstlichen Anfänge in den Jahren 2000- 2003 als Auszubildende im Polizeistudium fanden hier statt, sie war darüber hinaus auch über die Jahre in einigen weiteren Bereichen dort tätig. Heute hat die 40-jährige gebürtige Nienburgerin bereits einen abwechslungsreichen Weg bei der Polizei hinter sich. Nach dem Studium ging es für sie ein Jahr in die Bereitschaftspolizei nach Hannover. Die Begleitung von Fußballeinsätzen und auch der Einsatz beim Castortransport in Gorleben zählten zu ihren damaligen Aufgaben. "Wenn ich den jüngeren Kollegen vom Castor erzähle, bekommen die meisten große Augen. Da merke ich erst einmal wie viele Dienstjahre ich bereits hinter mir habe und fühle ich mich fast schon ein wenig alt.", erzählt Frau Eggers schmunzelnd. Nach der Zeit in der Bereitschaftspolizei, verbrachte sie 1 ½ Jahre in der Polizeiinspektion Heidekreis, in der dortigen Polizeistation Schwarmstedt, bevor es im Jahr 2006 zurück in die Inspektion nach Nienburg ging. Dort war sie u.a. als Sachbearbeiterin im Einsatz- und Streifendienst tätig. "Mit meiner ersten Führungsfunktion entstand der Gedanke, dass Personalführung auf einer höheren Ebene für mich interessant sein könnte. Meine damaligen Vorgesetzten haben mich dahingehend tatkräftig unterstützt und so bin ich dann über Auswahlgespräche und Assessmentcenter in den sogenannten Förderpool gekommen.", so Frau Eggers. "Je länger ich dort tätig war, desto besser konnte ich mir vorstellen, dass der Weg in Richtung des höheren Dienstes genau das richtige für mich sein könnte." Über unterschiedliche Führungspositionen in der PI Nienburg/Schaumburg und Hospitationen im Stab der Polizeidirektion Göttingen, qualifizierte sich Frau Eggers 2017 für das Aufstiegsstudium zum Höheren Dienst. Dafür studierte sie von 2017 bis 2019 an der Polizeiakademie in Nienburg und an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster. Nach ihrem Studium arbeitete Frau Eggers dann für ein halbes Jahr an der Polizeiakademie in Nienburg. Dort lehrte sie Einsatz- und Verkehrslehre. "Quasi von heute auf morgen kam eine Anfrage aus dem Innenministerium, die ich gerne angenommen habe.", so die Leiterin Einsatz. "Während der Tätigkeit im Innenministerium habe ich viel an Erfahrung dazugewinnen können." Am 04.01.2021 kehrte Nadine Eggers in die PI Nienburg/Schaumburg zurück und übernahm den Dienstposten als Leiterin Einsatz. "Es war für mich wie ein Sechser im Lotto wieder zurück in meine Heimatstadt Nienburg zu kommen. Im höheren Dienst der Polizei Niedersachsen ist es nicht selbstverständlich, dass derart heimatnah ein passender Dienstposten frei wird oder man sogar einen solchen angeboten bekommt. Deshalb empfinde ich meine jetzige Verwendung dienstlich als auch privat als großes Glück!", so Frau Eggers. Ihren Arbeitsalltag beschreibt die Polizeirätin als sehr abwechslungsreich und getreu dem Sprichwort: "Kein Tag ist wie der Andere." In Zeiten von Corona findet ein Großteil ihrer Tätigkeit am Telefon oder über Skype Konferenzen statt. "Der persönliche Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen ist mir wichtig. Allerdings ist es in dieser Zeit nicht angebracht. Daher freue ich mich jetzt schon auf die Zeit, in der der Besuch einzelnen Dienststellen in der Inspektion wieder problemlos möglich ist und ich dabei dann auch mit den einzelnen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern ins Gespräch kommen kann." Privat verbringt die leidenschaftliche Läuferin viel Zeit mit der Betreuung ihrer sieben Bienenvölker. "Ich möchte dieses Hobby nicht mehr missen. Das Arbeiten mit den Bienen ist für mich ein toller Ausgleich. Man befindet sich mitten in der Natur und bekommt dadurch den Kopf richtig frei.", erzählt Frau Eggers.

