Polizei Bielefeld

POL-BI: Vermeintlicher Schmuckankäufer erbeutet Schlüssel

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Senne - Ein Dieb gab sich am Freitag, 05.02.2021, als Schmuckankäufer aus und erlang somit Zutritt zu einem Haus am Pferdekampweg.

Der Unbekannte klingelte gegen 11:15 Uhr an dem Haus in der Nähe des Senner Hellwegs. Ein älteres Ehepaar öffnete ihm. Der fremde Mann gab sich als Händler aus und bat darum, sich kurz setzen zu können. Also boten sie ihm einen Platz im Wohnzimmer an. Dort zeigte ihm die Ehefrau einige ihrer Schmuckstücke und Zinngegenstände.

Der Unbekannte zeigte sich sehr interessiert. Dann kündete er an, am Montag wiederzukommen, um einige der Schmuckstücke zu erwerben.

Nachdem der Mann das Haus verlassen hatte, mussten die Senioren allerdings feststellen, dass ein Schlüsselbund entwendet worden war.

Sie beschrieben den Dieb wie folgt: Er war zwischen 60 und 70 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und hatte schütteres Haar. Er trug eine olivgrüne Jacke der Marke Colombo.

Nachbarn hatten beobachtet, dass der Mann mit einem VW Caddy oder einem ähnlichen Fahrzeug vorgefahren war.

Die Polizei erinnert: Seien Sie wachsam bei Haustürgeschäften. Oftmals handelt es sich um Kriminelle, die in Ihre Wohnung gelangen wollen oder beabsichtigen, für Sie unlukrative Geschäfte abzuschließen. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung, kaufen sie nichts und unterschreiben Sie keine Verträge an der Haustür.

