Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher präpariert Tür

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - Um möglichst unbeobachtet in eine Wohnung einbrechen zu können, hat ein unbekannter Täter zwischen Freitag, 05.02.2021, und Sonntag, 07.02.2021, in Schildesche eine ungewöhnliche Methode angewendet.

Bislang ist noch nicht bekannt, wie der Einbrecher in das Mehrfamilienhaus an der Schuckertstraße - in Nähe der Jöllenbecker Straße - gelangt ist. Zwischen Freitag, 11:00 Uhr, und Sonntag, 18:30 Uhr, suchte er eines der oberen Stockwerke auf. Dort verdeckte er einen Türspion einer Wohnungstür und brach eine andere Wohnungstür mit Gewalt auf.

Beim Durchsuchen der einzelnen Zimmer fand der Einbrecher Schmuck, Münzen, Uhren und Bargeld. Damit konnte er ungesehen aus der Wohnung und dem Haus verschwinden.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell