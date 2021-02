Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendieb stiehlt acht Flaschen Whiskey

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Freitag, 05.02.2021, erwischte ein Ladendetektiv einen Schweriner, als dieser versuchte, Spirituosen aus einem Lebensmittelgeschäft an der August-Bebel-Straße zu schmuggeln. Gegen 15:00 Uhr beobachtete der Ladendetektiv einen Mann, der mehrere Flaschen Whiskey in einen Einkaufswagen gelegt hatte und die Gemüseabteilung ansteuerte. Scheinbar abgeschreckt von den vielen Kunden, die sich dort aufhielten, machte der Unbekannte kehrt. Nun steckte er die Flaschen in seinen Rucksack und begab sich abermals in die Gemüseabteilung. Als er weiter Richtung Eingang ging, um sich zu entfernen, ohne die Wahre zu bezahlen, erwartete ihn der Ladendetektiv bereits. Er fand bei dem jungen Mann acht Flaschen Spirituosen. Hinzugerufenen Polizeibeamte stellten fest, dass es sich bei dem Mann um einen 22-jährigen Schweriner handelt und nahmen ihn zur weiteren Überprüfung der Personalien mit auf die Polizeiwache. Sie erstatteten Anzeigen wegen Ladendiebstahls.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell