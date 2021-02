Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachtrag zu: Polizeipräsidium Bielefeld stellt sich für Ostwestfalen auf die Unwetterlage ein - Zwischenbilanz zum Einsatzgeschehen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Die Polizei Bielefeld hat mit den ostwestfälischen Polizeibehörden in der Nacht zu Sonntag, 07.02.2021, ein eher geringes Einsatzaufkommen aufgrund der Witterungslage in Ostwestfalen verzeichnet. Bislang sind keine größeren Ereignisse oder Schadensfälle gemeldet worden. Das gesamte Verkehrsaufkommen bezeichnet die Einsatzleitung als niedrig, wobei offenbar viele Menschen in ganz Ostwestfalen sich an die zahlreichen Warnmeldungen gehalten und sich nicht ins Freie begeben haben.

Witterungsbedingt wurden bislang 2 Verkehrsunfälle mit leichtverletzten Personen und 23 Unfälle mit Sachschaden (Schadenssumme circa 69.550 Euro) durch die Polizei aufgenommen. Größere Beeinträchtigungen des Fahrzeugverkehrs sind auf den zahlreichen Berg- und Gefällstrecken der ostwestfälischen Autobahnabschnitte bisher ausgeblieben.

Die Polizei warnt:

Aktuell gilt auf allen ostwestfälischen Autobahnabschnitten ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen.

Die Polizei appelliert:

Während der andauernden Unwetterlage sollten Sie zu Hause bleiben und weder als Fußgänger noch als Fahrer von Fahrzeugen unterwegs sein!

Erste Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4831879

