Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachtrag zu: Pkw-Brände in Universitäts-Parkhäusern - Polizei veröffentlicht Phantombild

Bild-Infos

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Wellensiek - Nach der Brandstiftung in den Parkhäusern der Bielefelder Universität am Samstag, 30.01.2021, haben Ermittler der Kripo Bielefeld mehrere Personalien von Jugendlichen, welche sich in dem Bereich aufgehalten haben, feststellen können. Inwieweit diese Personen für das Brandgeschehen verantwortlich sein könnten, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Ermittler suchen weiterhin nach Zeugen, die Angaben zu einzelnen Personen oder Personengruppen rund um die Tatzeit vom Samstag, 30.01.2021, gegen 04.30 Uhr, machen können.

Durch einen Zeugen konnte ein Phantombild eines der Verdächtigen erstellt werden. Die Kripo stellt daher ebenfalls die Frage, wer Angaben zu der abgebildeten Person machen kann? Nach den bisherigen Hinweisen soll es sich bei den verdächtigen Personen um Jugendliche beziehungsweise junge Erwachsene im Alter von 16 bis 20 Jahren handeln.

Erste Pressemeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4827483

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 11 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell