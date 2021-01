Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndungen der Polizei Gütersloh

GüterslohGütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Im landesweiten Fahndungsportal der Polizei NRW wurden in den vergangenen Tagen zwei Öffentlichkeitsfahndungen aus dem Gütersloher Bereich online gestellt. Die Taten ereigneten sich im Juli und September 2020. Die entsprechenden Bilder der Tatverdächtigen wurden unterdessen zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.

Am 11.07. wurde einer Geschädigten in der Gütersloher Innenstadt gegen 13.20 Uhr eine Geldbörse entwendet. Anschließend hob die bislang unbekannte Frau Bargeld von dem Konto der Geschädigten ab. https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/guetersloh-taschendiebstahl-computerbetrug

Am 20.09. betrat ein bislang unbekannter Mann gegen 14.40 Uhr eine Tankstelle an der Berliner Straße in Gütersloh. In einem kurzen Moment griff er über die Theke und entwendete so einen hohen Geldbetrag. https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/guetersloh-diebstahl

Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

