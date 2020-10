Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle am Bahnhof Aachen Rothe-Erde

Aachen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen konnte die Bundespolizei am Bahnhof Aachen Rothe-Erde zwei Haftbefehle vollstrecken.

Bei der Kontrolle eines 26-jährigen Deutschen waren gleich zwei Fahndungsnotierungen hinterlegt. So wurde der Mann von dem Amtsgericht Düren zu einer 5-monatigen Haftstrafe wegen Erschleichen von Leistungen in 13 Fällen verurteilt. Des Weiteren bestand gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl wegen 2-fachen Computerbetruges und erneutem Erschleichen von Leistungen in 3 Fällen von der Staatsanwaltschaft Aachen. Der 26-Jährige wurde mit Untersuchungshaftbefehl gesucht, da er der Hauptverhandlung unentschuldigt ferngeblieben ist. Dies sah die Staatsanwaltschaft Aachen als Anlass zur Ausschreibung mittels Haftbefehl. Nach der Eröffnung der Haftbefehle wurde die Person dem Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen zugeführt, von wo er aus am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt wird.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Aachen

PHK Bernd Küppers



Telefon: +49 (0)241 56837 0

E-Mail: presse.ac@polizei.bund.de



Twitter: @BPOL_NRW

www.bundespolizei.de



Bahnhofplatz 3

52064 Aachen



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell